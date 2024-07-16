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Плавание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 09:12
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

26 июля официально стартует Олимпиада в Париже, участие в которой примут и представители Украины.

Наша страна будет представлена ​​и сборной в плавании, где ее представят четыре пловца-мужчины и одна женщина.

Состав сборной Украины по плаванию на Олимпиаду

Мужчины:

  • Владислав Бухов (50 метров вольным стилем)
  • Михаил Романчук (800 метров и 1500 метров вольным стилем)
  • Александр Желтяков (100 метров и 200 метров на спине)
  • Денис Кесиль (200 метров баттерфляем)

Женщина:

  • Ника Шарафутдинова (100 метров на спине)

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 28.07 Александр Желтяков, квалификация и 1/2 финала 100 метров на спине
  • 29.07 Ника Шарафутдинова, квалификация и 1/2 финала
  • 29.07 Михаил Романчук, квалификация 800 метров свободным стилем
  • 30.07 Денис Кесиль, квалификация и 1/2 финала
  • 31.07 Александр Желтяков, квалификация и 1/2 финала 200 метров на спине
  • 1.08 Владислав Бухов, квалификация и 1/2 финала
  • 3.08 Михаил Романчук, квалификация 1500 метров свободным стилем

*финалы во всех дисциплинах состоятся на следующий день после квалификации, время будет указано позже

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина примет участие на ОИ-2024.

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