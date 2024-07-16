Плавание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх в Париже.
26 июля официально стартует Олимпиада в Париже, участие в которой примут и представители Украины.
Наша страна будет представлена и сборной в плавании, где ее представят четыре пловца-мужчины и одна женщина.
Состав сборной Украины по плаванию на Олимпиаду
Мужчины:
- Владислав Бухов (50 метров вольным стилем)
- Михаил Романчук (800 метров и 1500 метров вольным стилем)
- Александр Желтяков (100 метров и 200 метров на спине)
- Денис Кесиль (200 метров баттерфляем)
Женщина:
- Ника Шарафутдинова (100 метров на спине)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 28.07 Александр Желтяков, квалификация и 1/2 финала 100 метров на спине
- 29.07 Ника Шарафутдинова, квалификация и 1/2 финала
- 29.07 Михаил Романчук, квалификация 800 метров свободным стилем
- 30.07 Денис Кесиль, квалификация и 1/2 финала
- 31.07 Александр Желтяков, квалификация и 1/2 финала 200 метров на спине
- 1.08 Владислав Бухов, квалификация и 1/2 финала
- 3.08 Михаил Романчук, квалификация 1500 метров свободным стилем
*финалы во всех дисциплинах состоятся на следующий день после квалификации, время будет указано позже
Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина примет участие на ОИ-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!