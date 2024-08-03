Михаил Романчук снялся с Олимпиады-2024
Уккраинский спортсмен заболел перед заплывом.
Украинский пловец Михаил Романчук завершил свое выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Как сообщает Суспільне Спорт, спортсмен не сможет принять участие в заплыве на 1500 метров вольным стилем.
Причина: за день до старта у него поднялась температура.
Отметим, что Романчук является серебряным призером Олимпиады в Токио в данной дисциплине.
Напомним, что украинец пролыл единственную дистанцию на Играх в Париже - на 800 метров, но не смог преодолеть квалификацию.
Ранее сообщалось, что сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров.
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