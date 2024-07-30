Сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров
В Париже прошел финальный заплыв на дистанции в 800 метров.
Победителем стал ирландский спортсмен Даниэль Виффен, который проплыл дистанцию за 7 минут 38,19 секунд, что на 3,09 секунды быстрее чем это сделал Михаил Романчук в Токио, установив тогда Олимпийский рекорд и выиграв золото.
Таким образом, именно Виффен теперь является обладателем рекорда, но интересно то, что и обладатель серебряной медали американец Бобби Финке и итальянец Грегорио Палтриньери проплыли дистанцию быстрее чем три года назад это сделал Романчук.
Только тунисец Ахмед Жауади, что проплыл четвертым и все, кто финишировал ниже него не смогли бы побить рекорд Михаила.
Отметим, что сам Романчук ужасно провел свой квалификационный заплыв, не пройдя в финал.
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