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Сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров

А сам украинец в финале участие не принимал.
Сегодня, 22:36
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В Париже прошел финальный заплыв на дистанции в 800 метров.

Победителем стал ирландский спортсмен Даниэль Виффен, который проплыл дистанцию за 7 минут 38,19 секунд, что на 3,09 секунды быстрее чем это сделал Михаил Романчук в Токио, установив тогда Олимпийский рекорд и выиграв золото.

Таким образом, именно Виффен теперь является обладателем рекорда, но интересно то, что и обладатель серебряной медали американец Бобби Финке и итальянец Грегорио Палтриньери проплыли дистанцию быстрее чем три года назад это сделал Романчук.

Только тунисец Ахмед Жауади, что проплыл четвертым и все, кто финишировал ниже него не смогли бы побить рекорд Михаила.

Отметим, что сам Романчук ужасно провел свой квалификационный заплыв, не пройдя в финал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Михаил Романчук

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