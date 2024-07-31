Ковтун остановился в шаге от "бронзы" по многоборью Олимпиады-2024, Верняев - восьмой

Украина упустила еще одну возможность заработать медаль на Играх в Париже.

В среду, 31 июля, в рамках Олимпиады 2024 года состоялся финал многоборья по спортивной гимнастике.

В финальном событии соревнования Украина была представлена двумя атлетами - Олег Верняев и Илья Ковтун боролись за награды.

По итогам первой половины выступлений Олег и Илья находились в числе лидеров: после коня, колец и опорного прыжка Верняев шел вторым, а Ковтун - четвертым.

Параллельные брусья стали лучшими снарядами украинцев, ведь там они получили свои наивысшие оценки: Верняев получил 15.000 баллов, в то время как Ковтуна судьи наградили 15.400 баллами.

На перекладине Олег продемонстрировал свой худший результат (12.700). У Ильи получилось не намного лучше (13.833).

Для того, чтобы претендовать на медали, украинским гимнастам необходимо было выдать свое лучшее выступление в вольном упражнении.

Источник: Getty Images

Перед финальным отрезком Ковтун был четвертым, проигрывая лидеру 0.867 балла, а Верняев занимал седьмое место с отставанием в 1.866 балла.

Первым среди украинцев выступил Илья и он получил 14.700 баллов. К сожалению, далее соперники сумели обойти украинца, который в итоге занял четвертое место - Ковтуну не хватило всего 0.200 балла (86.165).

Верняев же получил еще меньше (13.933), чего хватило лишь для восьмого места (84.399).

Золотую медаль завоевал представитель Японии Шинносуке Ока, набравший в сумме 86.832 балла. "Серебро" отошло китайцу Чжану Бохэну (86.599), а "бронза" - его соотечественнику Сяо Рутену (86.364).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских гимнастов на Олимпиаде-2024.

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