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"Это точно": Президент НОК сделал важное заявление по поводу будущего Хижняка

Функционер раскрыл планы украинского олимпийского чемпиона по боксу.
Сегодня, 18:12
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался по поводу разговоров о возможно переходе в профессиональный бокс украинского олимпийского чемпиона Парижа-2024 Александра Хижняка.

Глава ведомства утверждает, что боксер останется в любительском спорте и будет готовиться к следующей Олимпиаде.

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"Он остается в олимпийском спорте. Это точно. Александр будет готовиться к следующей Олимпиаде", - сказал Гутцайт в интервью Sport-Express.ua.

Ранее Александр Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк Вадим Гутцайт

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