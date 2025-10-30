iSport.ua
НОК презентовал форму украинских олимпийцев на Игры-2026

Конечно же, цвета остались традиционными.
Сегодня, 08:40       Автор: Василий Войтюк
Национальный олимпийский комитет представил форму сборной Украины на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии на следующий февраля.

Разработкой официальной экипировки занималась компания 4F.

Это форма, которая несет силу, стиль и гордость за Украину. С ней наши спортсмены будут писать новую историю!

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Накануне официально было объявлено, кто покажет Олимпиаду в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2026

