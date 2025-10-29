Олимпиада-2026: где смотреть в Украине?

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии - в Милане и Кортина-д’Ампеццо - и начнутся 6 февраля следующего года.

Официальным транслятором Олимпиады в Украине будет телерадиокомпания Суспильне.

"XXV Зимние Олимпийские игры - 2026 эксклюзивно в Украине будут транслировать и освещать платформы Общественного: телеканал и сайт Общественное Спорт, а также местные каналы Общественного и Радио Луч".

Главный зимний турнир четырехлетия пройдет с 6 февраля по 22 февраля, соревнования пройдут в 15 видах спорта, вошедших в программу Зимних Олимпийских игр, в частности биатлон, скелетон, бобслей, хоккей и другие.

