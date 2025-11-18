Чемпион НБА выбран факелоносцем Олимпиады-2026
Знаменитый баскетболист Марко Белинелли стал факелоносцем Игр-2026 в Милане и Кортине. Организаторы зимней Олимпиады сделали чемпиона НБА-2014 важной фигурой торжества.
"От баскетбольных площадок по всему миру до эстафеты Олимпийского огня – всегда, непременно, on fire", – говорится в заявлении проводников Игр.
🏀 @marcobelinelli is officially a Torchbearer for Milano Cortina 2026 and will carry the Olympic Torch!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) November 18, 2025
From basketball courts all around the world to the Olympic Torch Relay — always, inevitably, ON FIRE 🔥#MilanoCortina2026 #Olympics #TeamTedofori #TorchRelay2026… pic.twitter.com/oWGGbkEXVY
Белинелли летом объявил о завершении карьеры. На пике он провел 13 сезонов за океаном и выиграл титул в рядах Сан-Антонио. В последние годы баскетболист выступал за родной Виртус из Болоньи.
К слову, ранее НОК представил новую форму сборной Украины.
