Чемпион НБА выбран факелоносцем Олимпиады-2026

Знаменитый баскетболист Марко Белинелли стал факелоносцем Игр-2026 в Милане и Кортине. Организаторы зимней Олимпиады сделали чемпиона НБА-2014 важной фигурой торжества.

"От баскетбольных площадок по всему миру до эстафеты Олимпийского огня – всегда, непременно, on fire", – говорится в заявлении проводников Игр.

🏀 @marcobelinelli is officially a Torchbearer for Milano Cortina 2026 and will carry the Olympic Torch!​



From basketball courts all around the world to the Olympic Torch Relay — always, inevitably, ON FIRE 🔥​#MilanoCortina2026 #Olympics #TeamTedofori #TorchRelay2026… pic.twitter.com/oWGGbkEXVY — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) November 18, 2025

Белинелли летом объявил о завершении карьеры. На пике он провел 13 сезонов за океаном и выиграл титул в рядах Сан-Антонио. В последние годы баскетболист выступал за родной Виртус из Болоньи.

