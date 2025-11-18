iSport.ua
Чемпион НБА выбран факелоносцем Олимпиады-2026

Олимпийский огонь доверили баскетболисту.
Вчера, 17:05       Автор: Антон Федорцив
Марко Белинелли / Getty Images
Марко Белинелли / Getty Images

Знаменитый баскетболист Марко Белинелли стал факелоносцем Игр-2026 в Милане и Кортине. Организаторы зимней Олимпиады сделали чемпиона НБА-2014 важной фигурой торжества.

"От баскетбольных площадок по всему миру до эстафеты Олимпийского огня – всегда, непременно, on fire", – говорится в заявлении проводников Игр.

Белинелли летом объявил о завершении карьеры. На пике он провел 13 сезонов за океаном и выиграл титул в рядах Сан-Антонио. В последние годы баскетболист выступал за родной Виртус из Болоньи.

К слову, ранее НОК представил новую форму сборной Украины.

