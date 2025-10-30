iSport.ua
Глава НОК Украины рассказал, сколько спортсменов поедет на Олимпиаду

Рассчитываем примерно на 40 лицензий для Украины на Олимпиаду.
Сегодня, 13:09       Автор: Валентина Чорноштан
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько спортсменов из Украины примет участие в ближайших Олимпийских играх.

Скажите, какое количество украинских спортсменов поедет на Олимпиаду?

Сегодня у нас есть 18 лицензий, но соревнования ещё продолжаются. До 18 января есть время увеличить это количество.

На сколько лицензий вы рассчитываете?

Приблизительно на 40. Конечно, это мало, но мы осознаём, в какое время живём и что происходит в нашей стране.

На какие виды спорта вы возлагаете самые большие надежды?

Мы очень надеемся проявить себя во фристайле, ведь у нас есть медали на чемпионате мира и сильная внутренняя конкуренция. Также всегда рассчитываем на биатлон — на Олимпиаду едет большая команда, и, возможно, кто-то сумеет завоевать медаль.

Напомним, что зимняя Олимпиада 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.

