Слова Гутцайта - глупость: Министерство "убивает" украинский спорт

Ни для кого не секрет, что украинский спорт в условиях войны с рф находится в тяжелейших условиях. Однако, в то же время ситуация является глупой и в какой-то мере сюрреалистичной.

Наши функционеры в этой области проводят ужасную работу. Чиновники не только активно действуют не для того, чтобы убедить МОК и различные международные федерации забанить россиян, но и некоим образом подыгрывают врагу, принимая дурацкий закон, который запрещает атлетам из большинства видов спорта принимать участие в соревнованиях, куда допустили представителей стран-агрессоров.

Что еще сильнее удручает, так это то, что глава НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт не собирается отступать от своей позиции. Вот, что он сказал накануне:

"Наши спортсмены не смогут чувствовать себя в безопасности, если где-то рядом будут представители стран-агрессорок. Тем более, что самые титулованные российские спортсмены имеют военные звания, играют за военные клубы и поддерживают войну России против Украины. А мы не можем подвергать своих опасности", - заявил, по сути, главный человек в украинском спорте.

Прочитав это автор статьи испытал испанский стыд и впал в полное недоумение. Возможно, Гутцайт предпочитает отстраняться от медиасферы в своем поле деятельности и не знает о том, как Марта Костюк привлекала внимание к войне в Украине и то, как представитель непрофильного ведомства Дмитрий Кулеба поддерживал теннисистку после того, как ее освистали на Ролан Гаррос.

Судя по всему, Вадим Маркович не следил за тем, как Элину Свитолину поддерживает украинская публика, пока она играет на кортах Уимблдона и за тем, как украинка по примеру своей коллеги также на каждой пресс-конференции не устает рассказывать о том, почему допускать спортсмен государств-террористов - очень плохая идея.

Интересно, а кто же из "наших" спортсменов не смог чувствовать себя в безопасности? Свежий пример - именно представительница Беларуси Арина Сабаленко отменяла свои пресс-конференции "по соображениям безопасности" . За украинцами и украинками ни в одном виде спорта подобных вещей, кажется, не было замечено.

Напоследок путем риторических вопросов хотелось бы дать совет министру и главе НОК.

Вскоре состоится чемпионат мира по фехтованию, на который в полном составе будет сборная россии, и в ограниченном украинская команда. В частности, не поедет прославленная спортсменка Ольга Харлан, имеющая немалый вес в своем виде спорта и за его пределами. Так вот, хорошая ли идея собственноручно запрещать участие в международных соревнованиях, которые являются площадкой для привлечения внимания к Украине Харлан, Беленюку, Белодед и другим? Судя по тому, что количество видов спорта, куда допускаются русские и беларусы не уменьшается, а растет, то нет. Тогда, может стоит сменить стратегию?

Василий Медвидь, ISPORT.ua