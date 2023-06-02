"Я должна быть в безопасности": Скандальная белорусская теннисистка отменила свою пресс-конференцию

Арина Сабаленка не захотела общаться с представителями всех СМИ после вопросов о Лукашенко и Украине

Скандальноизвестная белоруска Арина Сабаленка не пришла на послематчевую пресс-конференцию после победы в третьем раунде Ролан Гаррос.

В комментарии лояльным СМИ Сабаленка рассказала, что после предыдущей пресс-конференции не чувствует себя безопасно, общаясь с журналистами.

"Я знаю, что пресса все еще жажждет вопросов, которые больше касаются политики, а не так сильно моего тенниса.

Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.

Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.

А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.

Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", - заявила спортсменка.

Напомним, что в предыдущий раз представительнице беларуси вопросы о ее отношении к Лукашенко и войне в Украине, которые она проигнорировала