"Без комментариев": Сабаленка не стала отвечать на вопросы о войне и поддержке Лукашенко

Представительница беларуси лишь подтвердила то, что о ней думают украинцы.

В среду, 31 мая, в Париже состоялась пресс-конференция по случаю проведения второго раунда Ролан Гаррос.

Теннисистке из беларуси Арине Сабаленка задали прямые вопросы про войну в Украине и поддержку Александра Лукашенко после того, как она каждый раз уклонялась от ответа.

Получив возможность заявить о том, что она осуждает то, что ее страна помогает россии уничтожать украинские города, Сабаленка ею не воспользовалась, сообщает BTU.

Журналист: "В 2020 году вы подписали письмо в поддержку Лукашенко, во времена, когда он пытал и избивал протестующих на улицах. И тогда, в конце концов, вы появились на празднование нового года вместе с ним. Как это возможно, чтобы потенциально первая ракетка мира поддерживала диктатора и (вопрос прерывается)".

Сабаленка: "У меня нет для вас комментариев, так что спасибо за ваш вопрос".

Журналист: "Второй вопрос: вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну, никто. Но можете ли вы сказать за себя и произнести: "Я, Арина Сабаленка, категорически осуждаю факт того, что беларусь атакует Украину ракетами, и я хочу, чтобы это прекратилось"?".

Сабаленка: " У меня нет комментариев для вас".

Источник: Getty Images

Журналист: "То есть, вы, по сути, поддерживаете все, потому что не можете высказаться? Вы не маленький человек, Арина. Вы можете (вопрос прерывается)".

Модератор: "Она ясно дала понять, что не собирается отвечать".

Сабаленка: "Во-первых, да".

Журналист: "Теперь мы все знаем. Все понятно".

Сабаленка: "У вас достаточно моих ответов, у меня нет комментариев для вас".

Журналист: "Нам все понятно".

Напомним, что после матча с Ариной Сабаленка украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что не испытывает ненависти к своей оппонентке, она ее всего лишь не уважает.