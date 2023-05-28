Костюк: Не уважаю Соболенко из-за ее позиции по войне в Украине

Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку своей сопернице после очной встречи на корте.

После матча первого раунда Ролан Гаррос представительница беларуси Арина Соболенко заверила, что ни один спортсмен из росии и беларуси не поддерживает войну, которую их страны развязали на территории Украины.

Словам теннисистки, которая не так давно поддерживала действия Александра Лукашенко относительно митингующих, не поверила Марта Костюк, которая рассказала, что у нее нет никакой ненависти к Соболенко - лишь презрение.

"Знаете, всего лишь высказавшись она может отправить послание, потому что большинство этих людей (россияне и белорусы) никогда не покидали пределы своей страны. Вы же знаете, какие россия и США "злейшие враги".

"Есть люди, которые никогда не покидали россию, и они говорят: "россия должна уничтожить США, они наши главные враги". Но они там даже никогда не были, они не знают, как там живут люди. Есть большая разница между тем, как живут люди в этих двух странах".

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"Арина путешествует по миру и имеет огромную фан-базу, которая ее поддерживает. Я высказываюсь о вещах, миллионы и миллиарды людей делают это. Но отказаться от ее обязанности иметь мнение о самых важных вещах в мире - я не могу это уважать".

"Она сказала, что я ненавижу ее. Я никогда публично, лично, вообще никому не говорила, что я ненавижу Арину Соболенко или кого-либо из игроков. Я просто не уважаю ее из-за ее позиции в этой ситуации".

“To reject her responsibility of having an opinion on the most important things in the world…I cannot respect that.”



Marta Kostyuk 🇺🇦 feels Aryna Sabalenka can have a huge impact by speaking out more often:#RolandGarros (🎥: FFT/SNTV) pic.twitter.com/fqjHJC36RQ — TennisONE App (@TennisONEApp) May 28, 2023

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Ролан Гаррос.