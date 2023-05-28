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Костюк: Не уважаю Соболенко из-за ее позиции по войне в Украине

Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку своей сопернице после очной встречи на корте.
Вчера, 21:27
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

После матча первого раунда Ролан Гаррос представительница беларуси Арина Соболенко заверила, что ни один спортсмен из росии и беларуси не поддерживает войну, которую их страны развязали на территории Украины.

Словам теннисистки, которая не так давно поддерживала действия Александра Лукашенко относительно митингующих, не поверила Марта Костюк, которая рассказала, что у нее нет никакой ненависти к Соболенко - лишь презрение.

"Знаете, всего лишь высказавшись она может отправить послание, потому что большинство этих людей (россияне и белорусы) никогда не покидали пределы своей страны. Вы же знаете, какие россия и США "злейшие враги".

"Есть люди, которые никогда не покидали россию, и они говорят: "россия должна уничтожить США, они наши главные враги". Но они там даже никогда не были, они не знают, как там живут люди. Есть большая разница между тем, как живут люди в этих двух странах".

Источник: Getty Images

"Арина путешествует по миру и имеет огромную фан-базу, которая ее поддерживает. Я высказываюсь о вещах, миллионы и миллиарды людей делают это. Но отказаться от ее обязанности иметь мнение о самых важных вещах в мире - я не могу это уважать".

"Она сказала, что я ненавижу ее. Я никогда публично, лично, вообще никому не говорила, что я ненавижу Арину Соболенко или кого-либо из игроков. Я просто не уважаю ее из-за ее позиции в этой ситуации".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей женской сетки Ролан Гаррос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией Ролан Гаррос Марта Костюк Арина Соболенко

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