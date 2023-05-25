Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей
Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) - один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунтовом покрытии в Париже. Участие в турнире принимают 128 теннисисток.
Даты: 22 мая - 11 июня
Призовой фонд: €49,600,000
Действующий чемпион: Ига Швентек (Польша)
А есть ли наши? Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Байндль и Элина Свитолина
Расписание, результаты матчей и турнирная сетка Ролан Гаррос-2023
Жеребьевка состоится позже
Финал Ролан Гаррос 2022 года
Воскресенье, 5 июня 2022 года
Ига Швентк (Польша, 1) - Кори Гауфф (США, 18) - 6:1, 6:3