Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) - один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунтовом покрытии в Париже. Участие в турнире принимают 128 теннисисток.

Даты: 22 мая - 11 июня

Призовой фонд: €49,600,000

Действующий чемпион: Ига Швентек (Польша)

А есть ли наши? Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Байндль и Элина Свитолина

Расписание, результаты матчей и турнирная сетка Ролан Гаррос-2023

Жеребьевка состоится позже

Финал Ролан Гаррос 2022 года

Воскресенье, 5 июня 2022 года

Ига Швентк (Польша, 1) - Кори Гауфф (США, 18) - 6:1, 6:3