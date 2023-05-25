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Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Сегодня, 14:59
Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей / Getty Images
Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей / Getty Images

Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) - один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунтовом покрытии в Париже. Участие в турнире принимают 128 теннисисток.

Даты: 22 мая - 11 июня
Призовой фонд: €49,600,000
Действующий чемпион: Ига Швентек (Польша)
А есть ли наши? Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Байндль и Элина Свитолина

Расписание, результаты матчей и турнирная сетка Ролан Гаррос-2023

Жеребьевка состоится позже

Финал Ролан Гаррос 2022 года

Воскресенье, 5 июня 2022 года

Ига Швентк (Польша, 1) - Кори Гауфф (США, 18) - 6:1, 6:3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Ролан Гаррос WTA расписание и результаты матчей турнир Большого шлема Большой шлем расписание и результаты

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