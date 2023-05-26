Ролан Гаррос (ATP): расписание и результаты матчей
Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунтовом покрытии в Париже. Участие в турнире принимают 128 теннисистов.
- Даты: 22 мая – 11 июня
- Призовой фонд: €49,600,000
- Действующий чемпион: Рафа Надаль (Испания)
- Есть ли наши? Нет
Расписание, результаты матчей и турнирная сетка Ролан Гаррос-2023
Первый раунд
- Карлос Алькараз (Испания, 1) - Квалифаер
- Кристофер О'Коннелл (Австралия) - Таро Даниэль (Япония)
- Маттео Арнальди (Италия) - Даниэль-Эали Галан (Колумбия)
- Брэндон Накашима (США) - Денис Шаповалов (Канада, 26)
- Лоренцо Музетти (Италия, 17) - Микаэль Имер (Швеция)
- александр шевченко (нейтральный статус) - Оскар Отте (Гремания)
- Квалифаер - Квалифаер
- Бенуа Пэр (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания, 14)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) - Фабио Фоньини (Италия)
- Джейсон Каблер (Австралия) - Квалифаер
- Квалифаер - Максим Кресси (США)
- Маккензи Макдональд (США) - Себастьян Корда (США, 24)
- Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 32) - Диего Шварцман (Аргентина)
- Джон Иснер (США) - Нуно Боргес (Португалия)
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Квалифаер
- Иржи Веселы (Чехия) - Стефанос Циципас (Греция, 5)
- Новак Джокович (Сербия, 3) - Александар Ковачевич (США)
- Мартон Фучович (Венгрия) - Уго Гренье (франция)
- Люка Ван Аш (Франция) - Марко Чеккинато (Италия)
- Артюр Филь (Франция) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)
- Роберто Баутиста-Агут (Испания, 19) - У Ибин (Китай)
- Квалифаер - Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
- Квалифаер - Таллон Грикспор (Нидерланды)
- Давид Гоффен (Бельгия) - Хуберт Хуркач (Польша,13)
- карен хачанов (нейтральный статус, 11) - Констан Летьен (франция)
- Патрик Кипсон (США) - Квалифаер
- Стэн Вавринка (Швейцария) - Альберт Рамос-Винолас (Испания)
- Тонаси Коккинакис (Австралия) - Даниэль Эванс (Великобритания, 20)
- Бен Шелтон (США, 30) - Лоренцо Сонего (Италия)
- Адриан Маннорино (Франция) - Уго Умбер (Франция)
- Артур Казо (Франция) - Корентен Муте (Франция)
- Ласло Джере (Сербия) - андрей рублев (нейтральный статус, 7)
- Хольгер Руне (Дания, 6) - Кристофер Юбэнкс (США)
- Гаэль Монфис (Франция) - Себастьян Баэс (Аргентина)
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) - Квалифаер
- Квалифаер - Миомир Кецманович (Сербия, 31)
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) - Хауме Мунар (Испания)
- Тьяго Монтейро (Бразилия) - Бенджамин Бонзи (Франция)
- Ришар Гаске (Франция) - Артур Риндеркнеш (Франция)
- Майкл Ммо (США) - Тэйлор Фритц (США, 9)
- Томми Пол (США, 16) - Квалифаер
- Николас Джарри (Чили) - Уго Дельен (Боливия)
- Квалифаер - Маркос Гирон (США)
- Иржи Легечка (Чехия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 21)
- Ботич ван де Зандсхулп (Нидерланды, 25) - Квалифаер
- Чжан Чжинчжэнь (Китай) - Душан Лайович (Сербия)
- Александр Бублик (Казахстан) - Квалифаер
- Квалифаер - Каспер Рууд (Норвегия, 4)
- Янник Синнер (Италия, 8) - Александр Мюллер (Франция)
- Даниэль Альтмайер (Германия) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
- Эмиль Руусувуори (Финляндия) - Грегуар Баррер (Франция)
- Квалифаер - Григор Димитров (Болгария, 28)
- Александр Зверев (Германия, 22) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)
- Уго Гастон (Франция) - Алекс Молчан (Словакия)
- Алексей Попырин (Австралия) - Квалифаер
- Филип Краинович (Сербия) - Фрэнсис Тиафо (США, 12)
- Борна Чорич (Хорватия, 15) - Федерико Кория (Аргентина)
- Доминик Тим (Австрия) - Педро Качин (Аргентина)
- Джек Дрэйпер (Великобритания) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
- илья ивашка (нейтральный статус) - Алекс де Минор (Австралия, 18)
- Йосихито Нисиока (Япония, 27) - Джеффри-Джон Вулф (США)
- Макс Перселл (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия)
- Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина)
- Квалифаер - даниил медведев (нейтральный статус, 2)
Финал Ролан Гаррос 2022 года
Воскресенье, 5 июня 2022
Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) - 6:3, 6:3, 6:0