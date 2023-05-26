iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ролан Гаррос (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Сегодня, 09:00
Ролан Гаррос (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images
Ролан Гаррос (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images

Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунтовом покрытии в Париже. Участие в турнире принимают 128 теннисистов.

  • Даты: 22 мая – 11 июня
  • Призовой фонд: €49,600,000
  • Действующий чемпион: Рафа Надаль (Испания)
  • Есть ли наши? Нет

Расписание, результаты матчей и турнирная сетка Ролан Гаррос-2023

Первый раунд

  • Карлос Алькараз (Испания, 1) - Квалифаер
  • Кристофер О'Коннелл (Австралия) - Таро Даниэль (Япония)
  • Маттео Арнальди (Италия) - Даниэль-Эали Галан (Колумбия)
  • Брэндон Накашима (США) - Денис Шаповалов (Канада, 26)
  • Лоренцо Музетти (Италия, 17) - Микаэль Имер (Швеция)
  • александр шевченко (нейтральный статус) - Оскар Отте (Гремания)
  • Квалифаер - Квалифаер
  • Бенуа Пэр (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания, 14)
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) - Фабио Фоньини (Италия)
  • Джейсон Каблер (Австралия) - Квалифаер
  • Квалифаер - Максим Кресси (США)
  • Маккензи Макдональд (США) - Себастьян Корда (США, 24)
  • Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 32) - Диего Шварцман (Аргентина)
  • Джон Иснер (США) - Нуно Боргес (Португалия)
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Квалифаер
  • Иржи Веселы (Чехия) - Стефанос Циципас (Греция, 5)
  • Новак Джокович (Сербия, 3) - Александар Ковачевич (США)
  • Мартон Фучович (Венгрия) - Уго Гренье (франция)
  • Люка Ван Аш (Франция) - Марко Чеккинато (Италия) 
  • Артюр Филь (Франция) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания, 19) - У Ибин (Китай)
  • Квалифаер - Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
  • Квалифаер - Таллон Грикспор (Нидерланды)
  • Давид Гоффен (Бельгия) - Хуберт Хуркач (Польша,13)
  • карен хачанов (нейтральный статус, 11) - Констан Летьен (франция)
  • Патрик Кипсон (США) - Квалифаер
  • Стэн Вавринка (Швейцария) - Альберт Рамос-Винолас (Испания)
  • Тонаси Коккинакис (Австралия) - Даниэль Эванс (Великобритания, 20)
  • Бен Шелтон (США, 30) - Лоренцо Сонего (Италия)
  • Адриан Маннорино (Франция) - Уго Умбер (Франция)
  • Артур Казо (Франция) - Корентен Муте (Франция)
  • Ласло Джере (Сербия) - андрей рублев (нейтральный статус, 7)
  • Хольгер Руне (Дания, 6) - Кристофер Юбэнкс (США)
  • Гаэль Монфис (Франция) - Себастьян Баэс (Аргентина)
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) - Квалифаер
  • Квалифаер - Миомир Кецманович (Сербия, 31)
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) - Хауме Мунар (Испания)
  • Тьяго Монтейро (Бразилия) - Бенджамин Бонзи (Франция)
  • Ришар Гаске (Франция) - Артур Риндеркнеш (Франция)
  • Майкл Ммо (США) - Тэйлор Фритц (США, 9)
  • Томми Пол (США, 16) - Квалифаер
  • Николас Джарри (Чили) - Уго Дельен (Боливия)
  • Квалифаер - Маркос Гирон (США)
  • Иржи Легечка (Чехия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 21)
  • Ботич ван де Зандсхулп (Нидерланды, 25) - Квалифаер
  • Чжан Чжинчжэнь (Китай) - Душан Лайович (Сербия)
  • Александр Бублик (Казахстан) - Квалифаер
  • Квалифаер - Каспер Рууд (Норвегия, 4)
  • Янник Синнер (Италия, 8) - Александр Мюллер (Франция)
  • Даниэль Альтмайер (Германия) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
  • Эмиль Руусувуори (Финляндия) - Грегуар Баррер (Франция)
  • Квалифаер - Григор Димитров (Болгария, 28)
  • Александр Зверев (Германия, 22) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)
  • Уго Гастон (Франция) - Алекс Молчан (Словакия)
  • Алексей Попырин (Австралия) - Квалифаер
  • Филип Краинович (Сербия) - Фрэнсис Тиафо (США, 12)
  • Борна Чорич (Хорватия, 15) - Федерико Кория (Аргентина)
  • Доминик Тим (Австрия) - Педро Качин (Аргентина)
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
  • илья ивашка (нейтральный статус) - Алекс де Минор (Австралия, 18)
  • Йосихито Нисиока (Япония, 27) - Джеффри-Джон Вулф (США)
  • Макс Перселл (Австралия) - Джордан Томпсон (Австралия)
  • Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина)
  • Квалифаер - даниил медведев (нейтральный статус, 2)    

 

Финал Ролан Гаррос 2022 года

Воскресенье, 5 июня 2022

Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) - 6:3, 6:3, 6:0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Ролан Гаррос ATP расписание и результаты матчей турнир Большого шлема Большой шлем расписание и результаты

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами
Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия сенсационно разбила Швецию и встретится с Канадой, США сыграет с Германией Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия сенсационно разбила Швецию и встретится с Канадой, США сыграет с Германией
Ролан Гаррос (WTA): Швьонтек стартует матчем против молдавской испанки, Костюк против Сабаленко Ролан Гаррос (WTA): Швьонтек стартует матчем против молдавской испанки, Костюк против Сабаленко
Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Рэшфорд повторил бомбардирские достижения ван Перси и Руни в составе Манчестер Юнайтед
Европа11:18
Тренер Марселя Малиновского решил покинуть клуб
Киберспорт11:02
NaVi вышли на VCT 2023: Masters Tokyo по Valorant
Европа10:42
Брюгге Яремчука объявил о назначении нового главного тренера
НБА10:41
ЛеБрон играл с травмой последние несколько месяцев, ему понадобится операция
Футбол10:04
Чемпионат мира U20: Англия в результативной игре победила Уругвай, Гамбия сотворила сенсацию, обыграв Францию
Бокс09:59
Деревянченко объяснил, чего не хватило Ломаченко для победы над Хэйни
Теннис09:54
Ястремская победила в финале квалификации и теперь выступит на Ролан Гаррос
Европа09:50
Тебас: Имидж Ла Лиги пострадал после скандала с Винисиусом
Европа09:36
Мане не планирует покидать Баварию, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK