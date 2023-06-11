Джокович - победитель Ролан Гаррос-2023

В воскресенье, 11 июня, в Париже состоялся финальный поединок мужской сетки Ролан Гаррос, в котором встретились третья и четвертая ракетки мира, а именно Новак Джокович и Каспер Рууд.

Сербский теннисист пытался вернуть себе титул, который он завоевывал в 2021 году, победив норвежского визави.

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В первом сете Новаку навязали серьезную борьбу, однако, он сумел все же взять его со счетом 7:6.

Второй сет прошел уже более легко для опытного серба. Он доминировал на протяжении отрезка игры и выиграл - 6:3.

В последнем сете норвежец снова не дал Джоковичу легко победить, однако, легендарный теннисист за счет своего опыта легко взял два финальных гейма, а вместе с этим и титул чемпиона открытого чемпионата Франции.

Новак Джокович (Сербия) - Каспер Рууд (Норвегия) 3:0 (7:6, 6:3, 7:5)