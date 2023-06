Швентек - победительница Ролан Гаррос-2023

Title DEFENDED 🛡️🏆🛡️ @iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam titles since Serena Williams! #RolandGarros pic.twitter.com/2k0ImaeGYx

HOW, @karomuchova7 ?! 🤯 Sensational athleticism to help send the #RolandGarros final to a decider! pic.twitter.com/5XnGJJGbjv

Too good, @iga_swiatek 😮‍💨 The defending champ leads Muchova 6-2 and is a set away from the #RolandGarros title! pic.twitter.com/own0T7hmVO

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...