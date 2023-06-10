Швентек - победительница Ролан Гаррос-2023

В субботу, 10 июня, в Париже состоялся финальный матч женской сетки Ролан Гаррос, в котором встретились первая ракетка мира Ига Швентек и 43-я ракетка мира Каролина Мухова.

Польская теннисистка в качестве двукратного победителя турнира и действующей чемпионки намеревалась защитить свой статус в поединке с представительницей Чехии, которая впервые в карьере дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Уже в первом сете Швентек оформила два брейк-поинта, сумев отразить один на своей подаче, благодаря чему она его выиграла со счетом 6:2.

Too good, @iga_swiatek 😮‍💨



The defending champ leads Muchova 6-2 and is a set away from the #RolandGarros title!pic.twitter.com/own0T7hmVO — wta (@WTA) June 10, 2023

Второй сет начался ровно так же, как и первый: Ига забрала гейм на своей подаче, затем сделала брейк на подаче соперницы и довела счет в сете до 3:1.

Однако в этот раз Каролина не позволила так просто забрать свои геймы. Наоборот, она сама сделала брейк, после чего повторила это же еще дважды. Между последними двумя брейками она сама отдала гейм на своей подаче, но это не помешало ей выиграть сет 7:5.

В итоге матч перешел в третий сет, который сразу же начался с провала Швентек, проигравшей гейм на своей подаче в чистую.

Спустя несколько геймов Мухова сама допустила ошибку, которую обе теннисистки повторили еще по разу.

При счете 5:4 ига довела дело до матч-поинта, который она не упустила. Гейм, сет, матч - в 22 года Ига Швентек стала трехкратной победительницей Ролан Гаррос.

Title DEFENDED 🛡️🏆🛡️@iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam titles since Serena Williams!#RolandGarrospic.twitter.com/2k0ImaeGYx — wta (@WTA) June 10, 2023

Ролан Гаррос, Париж (Франция)

Одиночный разряд, женщины, финал

Ига Швентек (Польша) - Каролина Мухова (Чехия) 6:2, 5:7, 6:4

Напомним, что в финале мужской сетки сойдутся Новак Джокович и Каспер Рууд. Матч состоится в воскресенье, 11 июня, в 15:30 по киевскому времени.