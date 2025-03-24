Швентек столкнулась с провокациями тролля в Майами

Хейтер польской теннисистки перешел от постов в сети к очному преследованию.

Известный под ником DzonnyBravo в соцсетях мужчина донимал Игу Швентек во Флориде. Он выкрикивал первой ракетке мира личные вопросы во время тренировки, сообщает Sport.pl.

Хейтера особенно интересовали отношения полячки с матерью. Ранее он писал в X негативные посты о спортсменке и желал ей всяческих невзгод. В данный момент его профиль удален, а в команде Швентек появился охранник.

Польская теннисистка на Miami Open одолела два раунда. В рамках 1/8 финала Швентек встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Матч состоится в ночь на вторник, 25 марта.

Кстати, ранее Радукану стала жертвой сталкера в ОАЭ.

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