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Триумфатор US Open-2021 стала жертвой преследования неизвестного в ОАЭ

Британская теннисистка столкнулась со сталкером в Дубае.
Сегодня, 10:00
Эмма Радукану / Getty Images
Эмма Радукану / Getty Images

Эмма Радукану известила о преследовании со стороны неизвестного мужчины в Дубае. Женская теннисная ассоциация опознала сталкера и выгнала из Dubai Duty Free Tennis Championships, сообщает официальный X WTA.

"В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошел мужчина, который демонстрировал нездоровую обсессию. Это же лицо было опознано в первых рядах во время матча Эммы во вторник, и впоследствии выдворено с территории турнира. Ему будет запрещено посещать турниры WTA до оценки угрозы", – говорится в сообщении.

Радукану расплакалась на старте поединка против чешки Каролины Муховой. При счете 0:2 она подошла к судье на вышке и сообщила о сталкере на трибуне. В конце концов британка продолжила матч, но с эмоциями не справилась и проиграла (6:7, 4:6).

К слову, накануне Свитолина вылетела из турнира после поражения Таусон.

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