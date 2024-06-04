Трехкратный победитель Открытого чемпионата Франции Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос 2024.

Сербский теннисист принял такое решение, ведь получил травму правого колена.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

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Таким образом, Новак потеряет статус первой ракетки мира после турнира. Впервый в своей карьере рейтинг возглавит итальянец Янник Зиннер.

Ранее Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос.

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