"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос

В понедельник, 3 июня, состоялся матч 1/8 финала мужской сетки Ролан Гаррос, в котором сошлись Новак Джокович и Франсиско Черундоло.

Во время игры между Джоковичем и представителем турнира Уэйном МакКьюэном произошел интенсивный диалог, сообщает Eurosport.

Первая ракетка мира получил травму колена, из-за которой он испытывал сильную боль, в результате чего ему неоднократно приходилось просить медицинский тайм-аут.

Во время последнего медицинского перерыва Джокович посетовал МакКьюэну на то, что корт не очищается достаточно часто, как ему хотелось бы, и попросил (безуспешно) исправить это.

Джокович сказал: "Почему бы вам не подмести корт между геймами, если вы видите, что он не в хорошем состоянии? Он скользит, я из-за этого травмировался".

Представитель турнира ответил: "Это невозможно, так решил тот, кто следит за кортом".

Новак разозлился еще сильнее: "Кто играет в теннис? Объясните мне это. Я подвернул колено, потому что сделал быстрое движение. Мои ноги все время скользят и скользят".

"Единственное, о чем я прошу, это то, что каждую вторую смену вы подметаете корт. Вот и все. В чем проблема? Вы руководитель; вы представляете нас, игроков. Я говорю вам, как игрок, это нехорошо! Хотите сказать, что те, кто следят за кортом, знают лучше меня, в хорошем состоянии корт или нет?".

Затем Джокович упал снова, но в этот раз он не получил травму. После этого он саркастически сказал: "Отличная работа. Вы знаете лучше нас. Здесь совсем не скользко. Совсем не опасно. Молодцы все, руководитель и персонал".

Novak Djokovic is absolutely right here.



“Great job. You know better than us. It’s not slippery at all. Not dangerous at all. Well done supervisor and everyone. Ground staff, well done.”



Shame on you, Roland Garros.pic.twitter.com/6EIPkjw7AV