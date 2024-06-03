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"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос

Сербский теннисист травмировал колено из-за слишком скользкого покрытия.
Вчера, 23:53
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В понедельник, 3 июня, состоялся матч 1/8 финала мужской сетки Ролан Гаррос, в котором сошлись Новак Джокович и Франсиско Черундоло.

Во время игры между Джоковичем и представителем турнира Уэйном МакКьюэном произошел интенсивный диалог, сообщает Eurosport.

Первая ракетка мира получил травму колена, из-за которой он испытывал сильную боль, в результате чего ему неоднократно приходилось просить медицинский тайм-аут.

Новак Джокович и Уэйн МакКьюэн
Новак Джокович и Уэйн МакКьюэн / Источник: Getty Images

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Во время последнего медицинского перерыва Джокович посетовал МакКьюэну на то, что корт не очищается достаточно часто, как ему хотелось бы, и попросил (безуспешно) исправить это.

Джокович сказал: "Почему бы вам не подмести корт между геймами, если вы видите, что он не в хорошем состоянии? Он скользит, я из-за этого травмировался".

Представитель турнира ответил: "Это невозможно, так решил тот, кто следит за кортом".

Новак разозлился еще сильнее: "Кто играет в теннис? Объясните мне это. Я подвернул колено, потому что сделал быстрое движение. Мои ноги все время скользят и скользят".

"Единственное, о чем я прошу, это то, что каждую вторую смену вы подметаете корт. Вот и все. В чем проблема? Вы руководитель; вы представляете нас, игроков. Я говорю вам, как игрок, это нехорошо! Хотите сказать, что те, кто следят за кортом, знают лучше меня, в хорошем состоянии корт или нет?".

Затем Джокович упал снова, но в этот раз он не получил травму. После этого он саркастически сказал: "Отличная работа. Вы знаете лучше нас. Здесь совсем не скользко. Совсем не опасно. Молодцы все, руководитель и персонал".

Несмотря на травму, Джокович вернулся в игру и даже смог победить со счетом 3-2. В следующем раунде сербский теннисист сыграет с Каспером Руудом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Новак Джокович

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