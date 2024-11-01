Пятая ракетка мира будет работать с бывшим тренером Джоковича

В 2025 году Елена Рыбакина будет сотрудничать с победителем Уимблдона-2001.

Пятая ракетка мира женского рейтинга WTA Елена Рыбакина нашла себе нового тренера.

Начиная с 2025 года 25-летняя представительница Казахстана будет работать с Гораном Иванишевичем, который до марта этого года на протяжении шести сезонов был тренером Новака Джоковича.

"Я с нетерпением жду этого сотрудничества. Я считаю его великим чемпионом, и у него столько опыта. Я хочу учиться", - цитирует Рыбакину The Athletic.

Стоит отметить, что Иванишевич выиграл Уимблдон в 2001 году. Он также становился второй ракеткой мира, что является его лучшим результатом в карьере.

Впоследствии 53-летний хорват тренировал Марина Чилича, который выиграл свой единственный титул Большого шлема на US Open-2014. В 2016 году они прекратили сотрудничество.

Напомним, что ранее в августе Елена Рыбакина рассталась со своим предыдущим тренером Стефано Вуковым.

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