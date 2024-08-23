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Четвертая ракертка мира внезапно прекратила сотрудничество со своим тренером

Елена Рыбакина больше не работает со Стефано Вуковым.
Сегодня, 12:28
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая занимает четвертую строчку в рейтинге WTA, неожиданно решила прекратить сотрудничество со своим тренером Стефано Вуковым.

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"После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе. Я благодарю его за работу на корте и желаю всего лучшего в будущем", - написала Рыбакина в stories в Instagram.

Стоит отметить, что Вуков возглавлял команду Рыбакиной с февраля 2019 года. Под его руководством она выиграла все восемь титулов WTA.

Напомним, уже в этот вторник, 27 августа, Рыбакина стартует на US Open матчем против представительницы Австралии Дестани Айвы.

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