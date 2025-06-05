Гауфф на классе пробилась в финал Ролан Гаррос
Представительница США Кори Гауфф в двух сетах одолела француженку Лоис Буассон. Матч длился всего 72 минуты.
В первой партии американская теннисистка мощно стартовала, взяв четыре гейма подряд. Буассон смогла размочить счет в пятом. Но третий брейк от Гауфф позволил закрыть сет.
Начало же второй партии получилось более конкурентным. Буассон даже смогла ответить обратным брейком после проигранной американке подачи. Однако, постепенно Гауфф добавила и легко дожала французскую теннисистку.
В финале вторая ракетка мира будет противостоять первой – Арине Соболенко из Беларуси. Для Гауфф финал этого года станет вторым в карьере. В 2022-м она уступила полячке Иге Швентек.
Ролан Гаррос
женщины, 1/2 финала
Лоис Буассон (Франция) – Кори Гауфф (США) – 1:6, 2:6
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале French Open.
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