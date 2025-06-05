Гауфф на классе пробилась в финал Ролан Гаррос

Представительница США Кори Гауфф в двух сетах одолела француженку Лоис Буассон. Матч длился всего 72 минуты.

В первой партии американская теннисистка мощно стартовала, взяв четыре гейма подряд. Буассон смогла размочить счет в пятом. Но третий брейк от Гауфф позволил закрыть сет.

Начало же второй партии получилось более конкурентным. Буассон даже смогла ответить обратным брейком после проигранной американке подачи. Однако, постепенно Гауфф добавила и легко дожала французскую теннисистку.

В финале вторая ракетка мира будет противостоять первой – Арине Соболенко из Беларуси. Для Гауфф финал этого года станет вторым в карьере. В 2022-м она уступила полячке Иге Швентек.

Ролан Гаррос

женщины, 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) – Кори Гауфф (США) – 1:6, 2:6

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале French Open.

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