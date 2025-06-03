Свитолина проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Украинская теннисистка не справилась с бывшей первой ракеткой мира.
Полячка Ига Швентек одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину в двух сетах. Матч продолжался 102 минуты.
В первом сете конкуренция была только в дебюте. Далее польская теннисистка полностью захватила инициативу. Швентек оформила два брейка и внешне непринужденно закрыла партию.
Гораздо интереснее было во втором сете. Свитолина обменялась брейками с оппоненткой и шла нога в ногу с ней до конца партии. Впрочем, три эйса от Швентек на решающем отрезке решили судьбу встречи.
Ролан Гаррос
женщины, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша) – 1:6, 5:7
К слову, ранее Свитолина вошла в список претенденток на премию The Heart Award.
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