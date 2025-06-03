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Свитолина номинирована на престижную награду

Теннисистка успешно выступила за сборную Украины.
Сегодня, 00:50       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) претендует на премию The Heart Award по итогам выступления в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Награда вручается теннисисткам, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время матчей турнира в течение года.

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В апреле этого года Свитолина помогла сборной Украины впервые выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, одержав две победы в квалификационных противостояниях с Польшей и Швейцарией.

Кроме украинки на награду претендуют: Соней Картал (Великобритания), Виктория Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) и Эна Шибахара (Япония). 

Проголосовать можно на официальном сайте турнира.

Лауреатка награды получит денежный приз, который может пожертвовать на благотворительность по своему выбору.

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