"Серена Уильямс": Свитолина назвала самые важнейшие выигранные матчи в жизни

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) прокомментировала победу над Жасмин Паолини (№4 WTA) в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Первая ракетка Украины рассказала, про самые ключевые победы в своей жизни.

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"Я бы так не сказала, что победа над Паолин одна из важнейших в жизни, потому что у меня было много побед на разных этапах моей карьеры. Например, у меня была отличная победа над Сереной (Уильямс – прим.) на Олимпиаде в Рио. Это была отличная победа для меня, она придала уверенности. Я была довольно молода в то время.

Также победила Рыбакину, чтобы выиграть бронзовую медаль в Токио. Это тоже было масштабное возвращение для меня, чтобы получить эту медаль", - приводит слова Свитолиной The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что Ига Свьонтек накануне матча со Свитолиной достигла исторической отметки побед на Ролан Гаррос.

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