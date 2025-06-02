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Швьонтек накануне матча со Свитолиной достигла исторической отметки побед на Ролан Гаррос

Ига прекрасно выступает в Париже.
Сегодня, 10:22       Автор: Василий Медвидь
Ига Швьонтек / Getty Images
Ига Швьонтек / Getty Images

В рамках 1/8 финала Ролан Гаррос Ига Швьонтек победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Благодаря этому триумфу серия побед Иги на Ролан Гаррос достигла 25 матчей подряд.

Поляжка делит лидерство среди теннисисток вместе с Моникой Селеш, которая представляла Югославию и США.

Среди мужчин более 25 побед подряд на Ролан Гаррос имеют Бьорн Борг из Швеции, американец Крис Эверт и испанец Рафаэль Надаль.

В четвертьфинале Швьонтек встретится с Элиной Свитолиной, которая победила Жасмин Паолини. Матч пройдет завтра, 3 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ига Швьонтек

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