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Свитолина переломила ход встречи с Паолини и прошла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Элина не смогла найти противодействие уверенной игре итальянки.
Вчера, 14:38       Автор: Василий Медвидь
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В рамках 1/8 финала женского одиночного разряда на Ролан Гаррос Элина Свитолина встретилась с итальянкой Жасмин Паолини

Украинка неудачно начала поединок, проигрывая после стартовых геймов со счетом 3:0.

В дальнейшем, впрочем, Элина собралась и выиграла два следующих гейма, а затем довела сет до счета 4:4.

Однако довести свой камбэк до конца Свитолина не смогла и стартовый сет проиграла со счетом 6:4.

Во втором сете камбэка украинской спортсменки пришлось ждать дольше, но на этот раз он все же был доведен до логического завершения на тай-брейке - 7:6

Заключительный сет представительница Украины провела просто невероятно, не оставив Жасмин ни единого шанса - 6:1

Элина Свитолина (Украина) - Жасмин Паолини (Италия) 4:6, 7:6, 6:1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Элина Свитолина Жасмин Паолини

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