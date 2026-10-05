Свитолина уверенно разобралась с Саккари

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира WTA 1000 в Пекине.

Победа над Саккари стала для Свитолиной четвертой в очных матчах с греческой теннисисткой. До этого соперницы встречались пять раз, причем украинка вела в личном противостоянии.

Матч в Пекине получился достаточно плотным. В первой партии теннисистки долго не могли сделать брейк, однако при счете 4:4 Свитолина взяла подачу Саккари, после чего спокойно подала на сет — 6:4.

Во втором сете борьба продолжилась. Саккари несколько раз создавала проблемы на подаче украинской теннисистки, однако Свитолина выдержала давление. При счете 5:5 украинка сделала брейк, а затем реализовала преимущество на своей подаче и завершила матч со второй попытки — 7:5.

In charge ⚡ Elina Svitolina takes the first set from Sakkari 6-4 in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/4B626axVAx — wta (@WTA) October 5, 2026

Мария Саккари (Греция, 25) — Элина Свитолина (Украина, 6) — 4:6, 5:7.

Продолжительность: 1 час 37 минут.

Брейки: 0 — 2 в пользу Свитолиной.

Свитолина продолжила успешную серию в очных встречах. В 1/8 финала украинка сыграет с американкой Энн Ли. Это будет первый матч Свитолиной и Ли с 2021 года: предыдущая встреча состоялась на Roland Garros и завершилась победой украинки.

Напомним, вчера Снигур за 48 минут разгромила Престон.

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