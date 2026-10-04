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Снигур за 48 минут разгромила Престон

Теннисистка Дарья Снигур впервые пробилась в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.
Сегодня, 11:04       Автор: Сергей Носенко
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

В матче третьего раунда украинка уверенно обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон — 6:1, 6:0.

Снигур сразу захватила инициативу и повела в первом сете со счетом 5:0. Престон удалось взять один гейм на своей подаче, однако украинка без проблем закрыла партию — 6:1.

Во втором сете Снигур дважды подряд сделала брейк, после чего уверенно довела преимущество до разгромного счета 6:0.

Матч продолжался всего 48 минут. Снигур выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Престон — две двойные ошибки.

WTA 1000, Пекин. 3-й круг

Дарья Снигур (Украина) — Тайла Престон (Австралия) — 6:1, 6:0

Снигур впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге.

К сожалению, не все украинские теннисистки смогли поддержать победный темп Дарьи: Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертый круг турнира

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