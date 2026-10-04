Ястремская не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA 1000 в Пекине

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Пекине, уступив в матче третьего раунда австрийке Синье Краус.

Встреча продолжалась два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Австрии.

Ястремская неудачно начала матч. После обмена брейками во втором и третьем геймах Краус перехватила инициативу и выиграла пять геймов подряд, завершив первую партию за 35 минут.

Во втором сете борьба получилась гораздо плотнее. Теннисистки сразу обменялись брейками, а затем стабильно брали свои подачи. Развязка наступила в десятом гейме, когда Ястремская подавала на продолжение партии.

Украинка оказалась в критическом положении после трех матчболов, но сумела их отыграть. Однако Краус получила еще один шанс на преимуществе и со второй попытки в этом гейме поставила точку в матче.

Несмотря на поражение, Ястремская обновила свой лучший результат на турнире в Пекине. Ранее дальше второго раунда украинке здесь пройти не удавалось.

Также Даяна впервые с июля 2025 года выиграла два матча в основной сетке турнира категории WTA 1000. До этого она четыре раза подряд покидала соревнования этой серии после первого матча.

WTA 1000. Пекин, третий круг

Синья Краус (Австрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:0 (6:1, 6:4)

В третьем раунде турнира сыграют Элина Свитолина и Дарья Снигур.

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