Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему не сыграет в составе сборной против Австрии на Кубке Билли Джин Кинг.

По словам теннисистки, она хотела сыграть в этом поединке, но личные обстоятельства помешают ей это сделать.

"Уважаемые болельщики и болельщицы, хочу сообщить, что не смогу присоединиться к национальной сборной на турнире Кубка Билли Джин Кинг, хотя искренне мечтала об этом.

После долгожданного отпуска личные обстоятельства мне не позволяют принять участие в соревнованиях, но я сердцем с нашей командой и болельщиками, которые всегда нас поддерживают.

Искренне верю в успех девушек и желаю им сил и побед. Спасибо вам за понимание и тепло - с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на корт в составе национальной сборной для вас", - написала Марта в своем Instagram.

Напомним, ранее определилось, кто заменит Костюк в матче против Австрии.

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