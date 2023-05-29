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Министр иностранных дел Украины посоветовал фанатам, освиставшим Костюк, посетить Бучу

Дмитрий Кулеба встал на защиту украинки, которая подверглась осуждению после отказа жать руку Арине Сабаленка.
Сегодня, 15:25
Дмитрий Кулеба / Getty Images
Дмитрий Кулеба / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на освистывание французскими болельщиками украинки Марты Костюк после ее отказа жать руку белоруске Арине Сабаленка по завершению поединка на Ролан Гаррос.

Чиновник посоветовал тем, кто осуждает украинку за ее действие посетить Бучу, куда армия рф пришла с территории беларуси.

"Я поддерживаю Марту Костюк, которую освистали после отказа пожать руку белоруске Арине Сабаленко.

Тем, кто освистывал, нужно побывать в Буче, где российская армия пришла из Беларуси и расправилась с мирными жителями. Или успеть добежать до убежища, когда российский самолет взлетает в Беларуси. А потом освистывать", - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Костюк пояснила, почему отказалась жать руку Сабаленка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Марта Костюк Дмитрий Кулеба

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