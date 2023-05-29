Министр иностранных дел Украины посоветовал фанатам, освиставшим Костюк, посетить Бучу

Дмитрий Кулеба встал на защиту украинки, которая подверглась осуждению после отказа жать руку Арине Сабаленка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на освистывание французскими болельщиками украинки Марты Костюк после ее отказа жать руку белоруске Арине Сабаленка по завершению поединка на Ролан Гаррос.

Чиновник посоветовал тем, кто осуждает украинку за ее действие посетить Бучу, куда армия рф пришла с территории беларуси.

"Я поддерживаю Марту Костюк, которую освистали после отказа пожать руку белоруске Арине Сабаленко.

Тем, кто освистывал, нужно побывать в Буче, где российская армия пришла из Беларуси и расправилась с мирными жителями. Или успеть добежать до убежища, когда российский самолет взлетает в Беларуси. А потом освистывать", - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Костюк пояснила, почему отказалась жать руку Сабаленка.