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Костюк освистали после матча против белоруски Сабаленка за отказ жать ей руку

Французская публика не оценила поступок украинки по отношению к спортсменке, которая поддерживает действия своей страны.
Сегодня, 14:04
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В первом раунде Ролан Гаррос украинке Марте Костюк не посчастливилось встретиться с представительницей беларуси Ариной Сабаленка.

Марта уступила своей сопернице, однако, наиболее неприятный эпизод для Костюк произошел уже после матча.

Наша теннисистка приняла решение не пожимать руку сопернице, которая представляет честь страны, с территории которой летят ракеты в дома ее соотечественников и поддерживает действующий режим власти.

Французская публика почему-то не поняла поступок Марты и решила освистать украинку за неуважение к оппонентке..

Сабаленка также не оставила без внимания решение спортсменки из Украины, показав жест, призывающий присутствующих фанатов подумать и оценить то, что сделала Костюк.

Напомним, что на ISPORT доступны все результаты матчей Марты Костюк в этом году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скандал WTA Марта Костюк Арина Сабаленка

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Костюк освистали после матча против белоруски Сабаленка за отказ жать ей руку
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