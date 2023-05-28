Костюк освистали после матча против белоруски Сабаленка за отказ жать ей руку

Французская публика не оценила поступок украинки по отношению к спортсменке, которая поддерживает действия своей страны.

В первом раунде Ролан Гаррос украинке Марте Костюк не посчастливилось встретиться с представительницей беларуси Ариной Сабаленка.

Марта уступила своей сопернице, однако, наиболее неприятный эпизод для Костюк произошел уже после матча.

Наша теннисистка приняла решение не пожимать руку сопернице, которая представляет честь страны, с территории которой летят ракеты в дома ее соотечественников и поддерживает действующий режим власти.

Французская публика почему-то не поняла поступок Марты и решила освистать украинку за неуважение к оппонентке..

Сабаленка также не оставила без внимания решение спортсменки из Украины, показав жест, призывающий присутствующих фанатов подумать и оценить то, что сделала Костюк.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023

Напомним, что на ISPORT доступны все результаты матчей Марты Костюк в этом году.