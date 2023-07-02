Свитолина: Поддержка украинцев для меня это большая мотивация продолжать карьеру

Теннисистка в преддверии старта Уимблдона поблагодарила соотечественников, которые за нее болеют.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о важности спорта для общества и поблагодарила своих соотечественников за поддержку.

По словам Свитолиной, то, что за нее болеют является огромной мотивацией продолжать играть в теннис.

Конечно, новости спорта не на первых полосах, но все равно они где-то присутствуют. Спорт все же дает тебе хотя бы возможность посмотреть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис.

Конечно, к такому выдающемуся событию как Уимблдон будет приковано внимание, люди будут следить, болеть за украинских игроков. Это для меня большая мотивация, потому что я также получу значительную поддержку и от украинцев.

Мне писали много сообщений после Ролан Гаррос, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбэком, а также тем, как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине.

Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую ее как мотивацию, чтобы продолжать свою карьеру", - сказала украинка.

Напомним, ранее стало известно с кем сыграет Свитолина на старте Уимблдона.