Президент НОК европейской страны выступил против допуска россиян и белорусов на ОИ-2024
Президент НОК Латвии Янис Букс высказался о потенциальном допуске к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов в нейтральном статусе.
Букс считает, что это было бы неуважительно по отношению к тем, кто пострадал и продолжает страдать в результате преступного вторжения рф на территорию Украины.
Читай также: ФФУ потребовал лишить росиянку смирнову нейтрального статуса
"Пока российские войска воюют в Украине, я считаю, что Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде. Это будет абсолютным неуважением к тем, кого убили, кого выгнали из своих домов.
Нейтральный флаг никоим образом не меняет статус стран-агрессорок, потому что ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки страны. В России спорт и политика точно идут бок о бок", - заявил функционер.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!