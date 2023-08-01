Президент НОК европейской страны выступил против допуска россиян и белорусов на ОИ-2024

Функционер не хочет видеть спортсменов из стран-террористов в нейтральном статусе.

Президент НОК Латвии Янис Букс высказался о потенциальном допуске к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Букс считает, что это было бы неуважительно по отношению к тем, кто пострадал и продолжает страдать в результате преступного вторжения рф на территорию Украины.

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"Пока российские войска воюют в Украине, я считаю, что Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде. Это будет абсолютным неуважением к тем, кого убили, кого выгнали из своих домов.

Нейтральный флаг никоим образом не меняет статус стран-агрессорок, потому что ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки страны. В России спорт и политика точно идут бок о бок", - заявил функционер.

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