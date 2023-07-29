ФФУ потребовал лишить росиянку смирнову нейтрального статуса

Федерация фехтования Украины обратилась к FIE с требованием отобрать у росиянки смирновой нейтральный статус.

Напомним, что смирнова была соперницей Ольги Харлан на ЧМ, которой украинка отказались жать руку. Позднее в Сети обнаружили, что росиянка активно поддерживает вторжение в Украину.

"Активность анны смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой.

Мы настаиваем на том, чтобы Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE!" - говорится в официальном заявлении федерации.

Также ФФУ приводит в пример случай с валерией кобзевой, которая также активно поддерживала войну и лишилась своего нейтрального статуса.

Напомним, ранее сообщалось, что FIE отменила рукопожатия между соперниками после случая с Харлан.

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