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FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан - СМИ

Организаторы изменили правило после позиции украинки.
Сегодня, 09:10
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Международная федерация фехтования изменила правила поведения спортсменов после матчей.

Как сообщает La Repubblica, после резонансного поединка украинки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке смирновой, организация изменила правила.

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Теперь традиционное рукопожатие между спортсменами после матчей будет заменено дистанционным приветствием. Правило также будет действовать на тех спортсменов страны-агрессора, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, Харлан победила Смирнову на чемпионате мира по фехтованию и отказалась пожать ей руку. Судьи решили дисквалифицировать Ольгу, однако затем дисквалификация была приостановлена.

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