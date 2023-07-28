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Всемирная федерация фехтования приостановила дисквалификацию Харлан

Украинская спортсменка сможет выступить в командном соревновании чемпионата мира.
Вчера, 22:15
Ольга Харлан / fie.org
Ольга Харлан / fie.org

Всемирная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию Ольги Харлан, сообщает официальный сайт FIE.

По информации источника, украинка признала правильным ее наказание за отказ пожать руку сопернице из россии после их очного поединка 27 июля.

Во время специальной пресс-конференции Бюро FIE объявило, что Ольга сможет принять участие в предстоящем командном турнире на чемпионате мира-2023, который проходит в Милане.

К сожалению, в индивидуальных соревнованиях Харлан уже не выступит.

"Я благодарна за это решение Бюро FIE", - сказала украинка. "Самое главное для спортсмена — иметь возможность соревноваться за свою семью, свою команду, свою страну и всех людей, которые меня поддерживают".

"В эти трудные несколько дней я ценю всю поддержку, которую я получила со всего мира".

Напомним, что во время этой краткосрочной дисквалификации Ольга Харлан получила от Международного олимпийского комитета автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование чемпионат мира Ольга Харлан

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