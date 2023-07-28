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Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже

МОК решил сделать поблажку украинской спортсменке.
Сегодня, 19:12
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт, ссылаясь на официальное письмо МОК, адресованное украинской фехтовальщице.

Напомним, ранее НОК Украины обратился к МОК, прося президента комитета Томаса Баха лично вмешаться в ситуацию. Похоже, это дало свой результат.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит дополнительную квоту вам на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период.

Делаем это уникальное исключение еще и из-за продолжающихся процессов, которые никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации", - указано в тексте письма, которое МОК прислал Харлан.

Таким образом Ольга выступит на своей пятой Олимпиаде, однако отметим, что украинской команда фехтовальщиц все еще нужно отобраться на турнир самостоятельно.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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