НОК Украины обратился в МОК относительно дисквалификации Харлан

НОК Украины официально обратился к президенту МОК Томасу Баху по поводу диквалификации Ольги Харлан.

Напомним, украинская фехтовальщица победила росиянку и отказалась жать ей руку. За это Ольга получила дисквалификацию с чемпионата мира.

Федерация фехтования Украины уже подала апелляцию, а НОК подготовил открытое письмо Томасу Баху с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.

"Поскольку эта ситуация ставит под сомнение принцип честных соревнований для украинских спортсменов с "независимыми нейтральными атлетами" согласно рекомендованным условиям, просим Вас и Исполком МОК срочно вмешаться в это дело.

Чтобы Ольга Харлан имела возможность продолжить участие в командных соревнованиях на Чемпионате мира по фехтованию в Милане 2023 года, а также для предотвращения подобных ситуаций в других видах спорта", - говорится в письме.

Напомним, что дисквалификация Ольги Харлан получила широкую огласку в украинском обществе.