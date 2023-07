Скандал с дисквалификацией Харлан из-за россиянки: реакция общества и все, что нужно знать

Украинская саблистка Ольга Харлан успешно стартовала на чемпионате мира-2023 по фехтованию, который в эти дни проходит в Милане. Да еще и в первой схватке одержала победу со счетом 15:7 над россиянкой Анной Смирновой, прячущейся за нейтральным статусом.

Однако, как оказалось в последствии, события, которые развернулись после поединка обернулись громким скандалом.

Харлан после своей победы, естественно, отказалась пожать руку представительнице страны-террориста. Соперница украинки пыталась подойти к ней, но наша спортсменка просто вытянула вперед саблю. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), проявление неуважения к рефери, оппоненту или зрителям наказывается дисквалификацией.

После российская соперница Харлан устроила настоящий цирк на арене соревнований. Помимо поданного протеста, посчитав действия украинки якобы отсутствием "проявления уважения", фехтовальщица из страны-оккупанта просидела около часа на дорожке, ожидая вердикта.

Впрочем, изначально победа Харлан не была под сомнением и в следующем раунде соревнований она должна была встретиться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой. Однако, как выяснилось позже, болгарская спортсменка автоматически прошла дальше, а украинка все же была дисквалифицирована постфактум.

Диким в этой истории выглядит еще и то, что между Харлан и Международной федерацией фехтования существовала договоренность относительно подобных ситуаций с соперниками-нейтралами. Об это рассказал олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.

"Самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча", - сообщил Беленюк.

Кстати, так называемую "нейтральность" этой "русской военной спортсменки" Смирновой прекрасно демонстрирует фото из ее соцсетей.

Скандал с дисквалификацией Харлан вызвал большой резонанс в обществе. Национальная федерация фехтования Украины выступила с официальным заявлением, сообщив, что опротестует такое решение FIE и готовит апелляцию.

"Федерация фехтования Украины поддерживает олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан и глубоко возмущена действиями Международной федерации фехтования (FIE), лишившей нашу ведущую саблистку, лидера национальной сборной возможности продолжать борьбу за награды на чемпионате мира в Милане.

Сегодня, 27 июля, во время личных соревнований в женской сабле украинка Ольга Харлан честно и убедительно выиграла свой бой в 1/32 у нейтральной спортсменки Анны Смирновой (15:7). Но была дисквалифицирована постфактум на основании протеста последней из-за якобы отсутствия "проявления уважения".

Федерация фехтования Украины готовит апелляцию на решение о дисквалификации и сделает все возможное, чтобы Ольга Харлан смогла выступить в командном турнире по женской сабле на чемпионате мира в Милане", - говорится в заявлении НФФУ.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев выразил надежду, что Харлан сможет еще выступить на командном турнире по женской сабле, если апелляция будет удовлетворена.

"Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но речь уже о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем стараться добиться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет", - сказал Ильяшев.

Публично Харлан поддержали министр молодежи и спорта Украины, глава НОК и член исполкома международной федерации фехтования Вадим Гутцайт и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я горжусь тобой. Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине. Держись. Главная победа страны и твоя совсем скоро", - написал Гутцайт в своем Facebook.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

"Анна Смирнова проиграла честный бой и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", - написал Кулеба.

Отреагировал на дисквалификацию Харлан и Международный олимпийский комитет (МОК), призвав решить ситуацию максимально деликатно и выразив солидарность с украинскими спортсменами.

"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности. Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", - прокомментировали в МОК.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич также выразил поддержку Харлан и обратил внимание на то, что Вадим Гутцайт является членом исполкома международной федерации фехтования, которая является "карманной" для российского олигарха Алишера Усманова.

"Все же, карманная федерация Усманова (международная федерация фехтования) дисквалифицировала Харлан с чемпионата мира. Схватка следующего раунда не состоялась.

Но несмотря на дисквалификацию, Ольга сделала все правильно. Только уважение к нашей чемпионке за крепкую позицию.

Напоминаю, что министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт продолжает быть членом исполкома этой позорной усмановской международной федерации.

Может, уже надо покинуть эту должность? Или все еще не время?" - написал Гераскевич.

В подобном стиле высказался и бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля.

"Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознание и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована по ЧМ по фехтованию.

Просто Ольга знает, что рсня без опознавательных знаков – это все равно рсня. Это враг, который каждый день пытается уничтожить твой родной город и твою страну, и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы жать ему руку. Врага нужно побеждать, и она это сделала.

К сожалению, международная федерация по фехтованию в очередной раз доказала, что российские деньги важнее принципов. Вопросов нет - просто стыд и позор.

В то же время у меня есть вопрос к нашему министру спорта, сделали ли вы все возможное и невозможно за эти несколько часов после поединка, чтобы не допустить дисквалификации нашей чемпионки?

Ольга Харлан имела достоинство и мужество указать на место своей сопернице, зная о возможных последствиях. А у вас как с этим, господин министр?" - написал Зозуля.

Присоединились к поддержке Ольги Харлан ее коллеги из других видов спорта.

"Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы.

Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", - написал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Olga Kharlan 🇺🇦 refused to shake hands with the opponent she just beat. The sporting authorities decided to withdraw her victory. Olga kept her honor. She refused to shake the bloodied hand of a fake „neutral“ sportswoman, who proudly poses here with her brother. @FIE_fencing pic.twitter.com/eoVIA4kGC3 — Klitschko (@Klitschko) July 27, 2023

"Я вместе с Ольгой Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение. Есть четкая причина, почему мы не жмем руки представителям стран-агрессорок, она не требует объяснения. Слава Украине", - заявила теннисистка Леся Цуренко.

"Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и уважение - Ольге Харлан", - написала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Не остались в стороне от скандальной дисквалификации и украинские футбольные клубы.

"Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования", - говорится в заявлении Шахтера.

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан! Справедливость существует, за нее стоит бороться!" - написали в Динамо.

Также на ситуацию отреагировало Министерство обороны Украины, выразив абсолютную поддержку Харлан.

"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан, талантливую украинскую фехтовальщицу, которая отказалась пожать руку российской сопернице после победы в поединке. Мы осуждаем использование россией спорта для поддержки захватнической войны", - говорится в заявлении Минобороны.

We stand in full support of Olha Harlan, the talented Ukrainian fencer who declined to shake hands with her russian opponent following her victory in a duel. We condemn russia’s exploitation of sports to support its war of aggression.

🇺🇦❤️🤺 pic.twitter.com/VPNRiThk6B — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 27, 2023

"Наша правда на лезвии сабли", - так Ольгу поддержали украинские воины, защищающие нашу страну от соотечественников-оккупантов такой "нейтральной" соперницы Харлан.

Позже уже сама Ольга Харлан отреагировала на свою дисквалификацию и прокомментировала мотивацию своего достойного поступка, поблагодарив всех за поддержку.

"Сегодня, как вы видите, был очень трудный и очень важный день. То, что сегодня произошло... Это дает много вопросов, но в то же время и много ответов.

Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт.

Поэтому то, что произошло сегодня - должно было произойти. Я не хотела жать руку этой спортсменке и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала, что меня хотят дисквалифицировать, хотят снять с соревнований, дать мне черную карточку, конечно меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли.

Но потом я начала оживать. Потому что вы. Потому что ваши месседжи, ваши сторис, ваша поддержка. Поддержка каждого, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают.

Когда я слышу, что я их мотивирую или этот поступок их замотивировал. Это невозможно передать. Я благодарна каждому из вас, благодарна каждому бойцу, который нас защищает.

Вы знаете, никого никогда нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никаким рукопожатием, никогда. Поэтому так будет всегда.

И я, наверное, понимаю, как все в этом мире, в адекватном мире понимают, что правила должны поменяться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех это не передать словами.

Я благодарна каждому, я чувствую все, вы в моем сердце и Слава Украине!" - сказала Харлан.

