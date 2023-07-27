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"Готовим апелляцию": Федерация фехтования Украины отреагировала на дисквалификацию Харлан

Скандальное отстранение украинской спортсменки будет опротестовано.
Вчера, 21:58
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Ольга Харлан / nffu.org.ua

Национальная федерация фехтования Украины сделала заявление по поводу дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира-2023 в Милане за отказ пожать руку представительнице страны-террориста.

Как сообщили в организации, уже готовится апелляция на это решение, чтобы украинская спортсменка смогла выступить в командном турнире по женской сабле на турнире.

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"Федерация фехтования Украины поддерживает олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан и глубоко возмущена действиями Международной федерации фехтования (FIE), лишившей нашу ведущую саблистку, лидера национальной сборной возможности продолжать борьбу за награды на чемпионате мира в Милане.

Сегодня, 27 июля, во время личных соревнований в женской сабле украинка Ольга Харлан честно и убедительно выиграла свой бой в 1/32 у нейтральной спортсменки Анны Смирновой (15:7). Но была дисквалифицирована постфактум на основании протеста последней из-за якобы отсутствия "проявления уважения".

Федерация фехтования Украины готовит апелляцию на решение о дисквалификации и сделает все возможное, чтобы Ольга Харлан смогла выступить в командном турнире по женской сабле на чемпионате мира в Милане", - говорится в заявлении НФФУ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отменить дисквалификацию Ольги Харлан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Ольга Харлан

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