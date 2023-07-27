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Гераскевич - о дисквалификации Харлан: Гутцайт все еще член исполкома этой позорной федерации

Украинский скелетонист задал главному человеку нашего спорта риторический вопрос.
Сегодня, 16:35
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич в жестком стиле отреагировал на дисквалификацию Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию.

Гераскевич выразил слова поддержки Ольги, а также обратил внимание на то, что министр спорта Украины и глава НОК Вадим Гутцайт является членом исполкома международной федерации фехтования, которая, по словам Владислава является "карманной" для российского олигарха Алишера Усманова.

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"Все же, карманная федерация Усманова (международная федерация фехтования) дисквалифицировала Харлан с чемпионата мира. Схватка следующего раунда не состоялась.

Но несмотря на дисквалификацию, Ольга сделала все правильно. 

Только уважение к нашей чемпионке за крепкую позицию.

Напоминаю, что министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт продолжает быть членом исполкома этой позорной усмановской международной федерации. 

Может, уже надо покинуть эту должность? Или все еще не время?" - написал Гераскевич.

Отметим, что Усманов являлся президентом FIE с 2008 года и вплоть до 3 марта 2022 года после чего эту должность стал занимать грек Эммануэль Катциадакис

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Владислав Гераскевич

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