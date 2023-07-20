Гутцайт: Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины

Функционер высказался о совмещении двух должностей.

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что хочет покинуть свой пост в министерстве.

По словам специалиста, вскоре он перестанет совмещать две должности.

Читай также: Гутцайт: МОК еще не приняли решение о возможном допуске россиян и белорусов

"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК.

Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины. Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", - приводит слова политика vesti.ua.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!