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Гутцайт: Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины

Функционер высказался о совмещении двух должностей.
Сегодня, 08:28
Вадим Гутцайт / xsport.ua
Вадим Гутцайт / xsport.ua

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что хочет покинуть свой пост в министерстве.

По словам специалиста, вскоре он перестанет совмещать две должности. 

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"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК.

Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины. Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", - приводит слова политика vesti.ua.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе.

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