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Международная федерация гимнастики разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

В очередной спорт возвращаются представители страны-террориста.
Вчера, 23:24
Getty Images
Getty Images

Международная федерация гимнастики определилась с решением касаемо допуска российских и беларусских спортсменов к соревнованиям.

Организация заявила, что разрешит представителям стран-террористов участвовать в турнирах под ее эгидой в нейтральном статусе при соблюдении специальных условий.

"Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях", - говорится в сообщении.

Они будут принимать участие в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с россией либо беларусью, их местными федерациями или олимпийскими комитетами.

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В организации сказали, что на протяжении следующих нескольких недель разработают специальные правила и документы, на основании которых будут принимать решение о предоставлении нейтрального статуса.

Все желающие получить статус индивидуального нейтрального атлета должны будут подать заявку в соответствии со специальными условиями.

В FIG отметили, что все кто получит этот статус смогут принимать участие в турнирах начиная с 1 января следующего года.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гимнастика

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