Ковтун завоевал два серебра на Кубке мира по спортивной гимнастике

Гимнаст Илья Ковтун стал обладателем двух серебряных наград на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку.

Сначала украинец занял второе место в вольных упражнениях, где за свою комбинацию сложностью 6,1 получил оценку 13,933. Лучшим в этом виде программы стал спортсмен из Казахстана Милад Карими (14,200).

Далее Ковтун завоевал серебро в своем коронном виде - упражнениях на брусьях. За данную программу с коэффициентом сложности 6,6 украинец получил 15,366, что оказалось лишь на 0,034 балла меньше, чем у победителя из Филиппин Карлоса Юло.

Illia Kovtun 🇺🇦, going for seven straight #FIGWorldCup titles on Parallel Bars, delivers an enormous routine, exactly as has come to be expected of him. His difficulty is matched only by his precision! Wonderful sequences. 15.366 is extraordinary, and will be very hard to beat. pic.twitter.com/FvtkVoFjZn