Украинские гимнасты завоевали четыре медали на Кубке мира в Дохе

Два золота и два серебра за семь финалов - прекрасный результат украинцев.

В Дохе завершился четырехдневный второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Украинские спортсмены сумели пробиться в семь финалов и завоевать сразу четыре медали.

Две награды в зачет Украины занесла Анна Лащевская. 15-летняя спортсменка вышла в два финала и в каждом из них поднималась на подиум. В ее активе золотая медаль на разновысоких брусьях (13,500 балла) и серебряная на колоде (13,333).

В упражнениях на брусьях также участвовала Елизавета Губарева, но она, к сожалению, остановилась в шаге от медали - четвертое место с результатом 13,000 баллов.

Еще одна победа оказалась на счету Ильи Ковтуна, который вышел сразу в три финала. Он был лучше всех на параллельных брусьях (14,966) и дважды пятым на коне (14,633) и перекладине (13,766).

Илья Ковтун (по центру) / https://t.me/ukrsportbase

И последнюю медаль второго этапа завоевал Игорь Радивилов, ставший серебряным призером Кубка мира, выступая в опорном прыжке (14,899). Он также вышел в финал на кольцах, где продемонстрировал лишь восьмой результат (14,266).

Игорь Радивилов (слева) / https://t.me/ukrsportbase

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Следующий этап Кубка мира состоится в Баку (Азербайджан). Соревнования пройдут с 9 по 12 марта, после чего все завершится апрельским этапом в Каире (Египет).