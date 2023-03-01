iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Гутцайт покинул одну из трех своих должностей

Отныне функционер не будет президентом федерации фехтования.
Сегодня, 21:04
Вадим Гутцайт / facebook
Вадим Гутцайт / facebook

Министр молодежи и спорта, а также президент Национального Олимпийского Комитета Вадим Гутцайт покинул свою третью должность.

До этого времени Гутцайт также был президентом федерации фехтования Украины, но теперь сложил свои полномочия.

На этой должности Гутцайт находился с 2017 года. 

Новым президентом ФФУ на специальной конференции федерации избрали Михаила Ильяшева. Других кандидатов не было.

Напомним, что в прошлом году прославленный борец Жан Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Гутцайт

Статьи по теме

Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к соревнованиям россиян и белорусов Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к соревнованиям россиян и белорусов
Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ
Гутцайт - новый президент НОК Гутцайт - новый президент НОК
"Для меня он предатель": Гутцайт отреагировал на участие украинского олимпийского чемпиона в шоу жены Пескова "Для меня он предатель": Гутцайт отреагировал на участие украинского олимпийского чемпиона в шоу жены Пескова
Помочь журналистам

Видео

"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина
"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина21:40
Динамо Киев: все трансферы
Украина21:37
Динамо представило северомакедонского хавбека
Другие21:04
Гутцайт покинул одну из трех своих должностей
Европа21:03
Украинское противостояние: Миколенко и Зинченко в старте на матч Арсенал - Эвертон
Украина20:33
Динамо подписало легионера
Велоспорт20:29
Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра
Европа20:12
Омония прошла в следующий раунд Кубка Кипра благодаря голу Безуса
НБА20:06
Дюрант дебютирует за Финикс в матче против команды Михайлюка
Европа19:59
Агент Стерлинга высказалась о его будущем
Украина19:44
Трансферы УПЛ: Шахтер купил игрока молодежки Таджикистана, Бурда ушел в Зарю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK