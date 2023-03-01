Гутцайт покинул одну из трех своих должностей

Отныне функционер не будет президентом федерации фехтования.

Министр молодежи и спорта, а также президент Национального Олимпийского Комитета Вадим Гутцайт покинул свою третью должность.

До этого времени Гутцайт также был президентом федерации фехтования Украины, но теперь сложил свои полномочия.

На этой должности Гутцайт находился с 2017 года.

Новым президентом ФФУ на специальной конференции федерации избрали Михаила Ильяшева. Других кандидатов не было.

Напомним, что в прошлом году прославленный борец Жан Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ